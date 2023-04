Autofreie Wiener City: ÖVP-Unmut über polemischen Handelsobmann

Dass Rainer Trefelik – einst Funktionär in der Wiener Wirtschaftskammer, nunmehr in deren Bundesorganisation als Spartenobmann für den Handel zuständig – kein allzu besonnener Mensch ist, das weiß man in seiner Partei. Für Ärger sorgt er mit seinen jüngsten Aussagen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt in der ÖVP dennoch.

Trefelik vermisse ein „ordentlich durchdachtes Konzept“, meinte er in einem Gespräch mit der Presse. Das ist pikant: Immerhin gibt es ein gut ausgearbeitetes Konzept, das seit Längerem mitsamt Details (etwa zur Videoüberwachung) auf dem Tisch liegt. Führend erarbeitet hat es nicht nur die rote Planungsstadträtin Ulli Sima, sondern auch der türkise Bezirkschef Markus Figl, also Trefeliks Parteikollege.