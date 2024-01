Auto stürzte in Wien-Meidling in Wienfluss: Lenker schwer verletzt

Ein 48-Jähriger ist am Dienstag gegen 15.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in Wien-Meidling auf der Höhe der Fabrikbrücke beim U4-Center von der Fahrbahn abgekommen und in den Wienfluss gestürzt. Laut Wiener Berufsrettung verletzte sich der Mann bei dem Unfall schwer und erlitt ein Polytrauma, sein Zustand sei jedoch stabil.

➤ Mehr lesen: Wien: Angler fischt Fuß aus dem Marchfeldkanal

Wie Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegenüber der APA berichtete, wurde der Lenker bei dem Absturz vermutlich aus dem Fahrzeug geschleudert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Unfallopfer jedenfalls neben dem Fahrzeug und wurde aus dem Wienflussbecken geborgen. Der Verletzte wurde nach seiner Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht und dort in den Schockraum. Der Mann sei jedoch ansprechbar gewesen, berichtete die Berufsrettung. Die Bergung des Unfallfahrzeugs war rund zwei Stunden nach dem Vorfall noch im Gange.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter