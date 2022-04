Auto kracht in Favoriten in Kik-Eingangsbereich

Kurz vor 15 Uhr krachte am Mittwoch auf der Favoritner Kreuzung Laxenburger Straße/Buchengasse in Wien ein PKW in den Eingangsbereich des Bekleidungsgeschäfts Kik. "Unsere Einsatzkräfte sind noch im Einsatz", erklärt ein Feuerwehrsprecher. Aus diesem Grund sind auch die Hintergründe des Unfalls noch unbekannt.

Laut Informationen der Berufsrettung wurden bei dem Vorfall zwei Kunden verletzt. Eine 60-Jährige wurde schwerverletzt. Sie ist vor Ort versorgt, stabilisiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine 11-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen, wurde aber wegen Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung ebenfalls ins Spital gebracht", erklärt ein Rettungssprecher.

Der Lenker des Fahrzeuges soll nach dem Unfall die Flucht ergriffen haben.

Mehr Infos folgen in Kürze

