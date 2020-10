Auto-Einbrecher in Wiener City auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Dienstag alarmierte ein Zeuge bei der Dominikanerbastei in der Inneren Stadt die Polizei, da er einen Mann beobachtete, der in ein Auto eingebrochen sein soll.

Der Verdächtige soll gegen 1.20 Uhr die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht haben.

Die Polizei rückte aus und fand den 20-Jährigen noch im Auto vor. Der mutmaßliche Einbrecher wurde festgenommen und befindet sich nun in einen Polizeianhaltezentrum.

