Ausraster auf Kinder-Party: Bedingte Haft für Promi-Anwalt

Der Angeklagte war mit seiner fünfjährigen Tochter am 24. Jänner einer der letzten Gäste bei einem Kindergeburtstag in einem Turnsaal in Wien. Weil seine Tochter von den anderen Kindern schikaniert worden sein soll, stellte er die neunjährige Jessica zur Rede.

Ab diesem Punkt gehen die Versionen auseinander. Der Angeklagte behauptet, er habe das Mädchen am Oberarm gepackt. Es habe dann so gezappelt, dass es ihm entglitten und auf den Boden gestürzt sei.

Das Opfer gab an, der 42-jährige Mann habe es am Oberarm gepackt und weggeschleudert. Etwa zwei Meter weiter blieb es am Boden liegen und hinterließ eine Pfütze. Es habe sich vor Schmerzen in die Hose gemacht, erklärte das Mädchen.

Richterin Olivia-Nina Frigo folgte in ihrer Urteilsbegründung dem gerichtsmedizinischen Gutachten, wonach die Verletzung – eine komplizierte Fraktur am Oberarm – eine Folge der Fliehkräfte und einer Hebelwirkung gewesen sein muss. Jessica geht es wieder gut, wie ihre Mutter versichert. Sie habe Narben am Arm, viel schlimmer seien aber die seelischen Wunden, die das Mädchen davongetragen hat.

Die Richterin betonte, dass das Verhalten des Anwalts nach der Tat besonders verwerflich gewesen sei. Er soll sich mit den Worten „Das hat jetzt sein müssen“ abgewandt und das Fest verlassen haben, ohne dem verletzten Kind zu helfen.