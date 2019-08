Aus Langeweile aus dem Fenster geschossen: Sondereinheit rückte aus

Gegen Mitternacht hallten am Mittwoch mehrere Schüsse in der Händelsgasse in Wien-Hernals. Besorgte Anrainer alarmierten die Polizei. Weil nicht klar war, wie gefährlich die Situation war, rückte die Spezialeinheit WEGA aus. Rasch machte die Polizei einen 18-Jährigen als Verdächtigen aus. Er soll - mutmaßlich aus Langeweile - aus einem Fenster in den Innenhof geschossen haben.

Laut ORF-Wien weigerte sich der Mann zunächst, den Polizisten aufzumachen. Erst als die Spezialkräfte damit drohten, die Wohnungstür zu rammen, öffnete er. Die Polizisten fanden in der Wohnung eine Schreckschusspistole. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.