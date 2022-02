Aus Langeweile 50 Autos in Wien besprüht: Drei Jugendliche geschnappt

In der Nacht auf den 29. Jänner wurden mindestens 50 Fahrzeuge in Wien-Donaustadt mit Farbe besprüht. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat die Polizei vier junge Tatverdächtige ausgeforscht.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine 14-jährige Deutsche und zwei Ungarn im Alter von 15 und 16 Jahren. Die Teenager dürften neben den Pkw auch Sicherungskästen, Fassaden, Fensterscheiben und Gehsteige mit Farbe besprüht und so beschädigt haben.