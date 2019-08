Ladenschluss: Aus für Erotik-Händler Beate Uhse in Österreich

Das Firmennetz

Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und ist Teil des „ Beate Uhse“ – Konzerns, der seit 1946 in der Erotikbranche tätig ist. Die Konzernmuttergesellschaft ( Beate Uhse AG) meldete im Jahr 2017/2018 Insolvenz an. Grund dieser Insolvenz war der zunehemende Marktdruck. Heute, nach erfolgter gesellschaftlicher Umorganisation, ist die Antragstellerin eine Tochtergesellschaft der Pabo 4.0 B.V. mit Sitz in den Niederlanden und steht im mittelbaren Eigentum der be you GmbH mit Sitz in Flensburg.

Alleine in Deutschland haben vier Konzerngesellschaften, die be you GmbH, die Versa Distanzhandel GmbH, die Beate Uhse Einzelhandels GmbH und die Beate Uhse Fun Center GmbH, Insolvenz angemeldet; drei weitere Gesellschaften in Belgien und eine in Frankreich sollen auch zahlungsunfähig sein.

Zurück nach Österreich. "Die Zahl der betroffenen Gläubiger steht noch nicht fest. Es sind keine Arbeitnehmer betroffen" sagt Weinhofer.