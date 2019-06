Augenzeugen nach Gasexplosion: "Wie nach einem Bombenangriff"

Am Mittwoch um 16:30 Uhr kam es zu einer verheerenden Explosion in Wien Wieden. Augenzeugen berichten dem KURIER, wie sie die dramatischen Minuten erlebt haben.

Florian Klapetz, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, sagt: "Ich hatte die Türe nicht zugesperrt, deswegen hat es sie aufgedrückt. Ich bin dann hinuntergelaufen, weil ich nach dem Knall dachte, dass das in meinem Haus passiert ist. Auf der Straße war überall Staub, wie man es von Bildern nach Bombenangriffen in Syrien kennt. Dann hat die Rettung schon erste Verletzte herausgetragen."