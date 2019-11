Aufzüge könnten Wien Millionen kosten

Für Kern ist die Zusammensetzung der Normungsgremien, in denen Industrie und Prüforganisationen wie der TÜV das Wort führen, der Auslöser für die laufende Verschärfung der Prüfungen bei einem schon jetzt sicheren technischen Hilfsmittel. Während die Industrie Mitarbeiter für diese ehrenamtliche Tätigkeit abstellen könne, seien die Steuerzahler nicht vertreten. Es sei "verständlich", dass die Industrie für mehr Überprüfungen lobbyiert, denn wird beispielsweise die Überprüfung von einmal jährlich auf halbjährlich erhöht, verdoppele sich der Umsatz der Branche, rechnet er vor. Müssten alle 46.000 Wiener Aufzugsanlagen nachgerüstet werden und setze man nur einen Mindestsatz von 1.000 Euro dafür an, dann gäbe es schon 46 Mio. Euro mehr Umsatz für die Branche - hochgerechnet auf Europa dann Milliardenbeträge. "Da wird der Fokus auf die falschen Dinge gelegt und zwar nicht unabsichtlich", so Kern, der seinerseits darauf verweist, dass die Ziviltechniker in dieser Frage keine Eigeninteressen verfolgen. Es gebe auch seit einer Empfehlung der EU-Kommission von 1995 keine europäische Richtlinie oder Verordnung mehr, die eine Anpassung bestehender Aufzüge an den Stand der Technik verlangen würde, vermerkt der Bericht.

Die Europäische Norm wird nun in eine Ö-Norm übernommen werden. Damit ist sie allerdings noch nicht Gesetz. Und an und für sich müssen Aufzüge nur zusätzlich überprüft und nachgerüstet werden, wenn dies im Aufzuggesetz so festgeschrieben wird. Allerdings werde im Zivilrecht oft auf den "Stand der Technik" abgestellt, der in den geltenden Normen erfasst wird. Daher gebe es auch ohne gesetzliche Basis einen Druck auf Aufzugsbetreiber, ihre Anlagen aus Angst vor Haftungen aufgrund von zivilrechtlichen Bestimmungen (wie der Sorgfaltspflicht der Gebäudeeigentümer) nachzurüsten, sagt Kern. In diesem Sinn würden Gesetze "nicht nur im Parlament gemacht". Kern erhofft sich aber trotzdem noch eine öffentliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Umsetzung dieser Norm: "Die Gesellschaft sollte nachdenken, wofür sie ihr Geld ausgibt", wünscht sich Kern.