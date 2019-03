Aufbruchstimmung im Böhmischen Prater

Entstanden ist der Böhmische Prater übrigens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aus der ursprünglichen Werkskantine der Wiener Ziegelwerke entstand zu dieser Zeit das erste Ausflugsgasthaus auf dem Laaer Berg. Bis 1883 siedelten sich zahlreiche Schaustellerfamilien im Böhmischen Prater an. Sie stammten, wie auch die Arbeiter der Ziegelfabrik, vorwiegend aus den österreichischen Kronländern Böhmen und Mähren und waren damit namensgebend für die neue Wiener Attraktion. In den folgenden Jahren kam es zur stetigen Vergrößerung des Vergnügungsparks. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Böhmische Prater am 11. Dezember 1944 durch einen Bombenangriff nahezu vollständig zerstört. Nach dem Wiederaufbau in den Nachkriegsjahren erhielt er schließlich sein heutiges Aussehen.