Auf Nachtschicht mit "Adler 122"

Rückblende wenige Stunden zuvor: Bernold und Wassermann bereiten sich auf den Abend vor. "Was passiert, kann man bei uns nie wissen", erzählt der Abteilungsinspektor. Langeweile kommt im Job aber selten auf, sagt der Polizist. Highlight des Monats war für ihn eine 62-jährige Drogenlenkerin, die in Schlangenlinien auf der A 22 mit 40 km/h unterwegs war und drei komplette Autobahn-Spuren benötigte. Sie war vom Begräbnis eines bekannten Sängers gekommen. Beim anschließenden Suchtgifttest wurde die Dame auf acht Drogen untersucht. Gerade einmal zwei konnten bei ihr nicht nachgewiesen werden.



Wenig später geht es los. Am Tagesplan steht alles, was anfällt: Drängler, Schnellfahrer, Alkolenker. " Adler 122, Ausfahrt", kündigt Wassermann am Funk an. "So früh heute?", lautet die Antwort. "Ja, wir sind fleißig", schmunzelt Wassermann. Es dauert nur Minuten, bis zum ersten Einsatz. Ein alter Fiat Ducato wird zur Landesprüfstelle nach Simmering gelotst. Der Wagen hat gleich elf schwere Mängel aufzuweisen, darunter ein fehlendes Bremslicht am Heck. 250 Euro Strafe sind fällig. "Das Auto habe ich erst vor Kurzem um 750 Euro gekauft", ächzt der Besitzer.



Als die Beamten mit dem Kastenwagen fertig sind, ist es bereits dunkel. Ein junger Mann grinst aus dem Nachbarwagen und telefoniert weiter. "Der zahlt", sagt Wassermann und bringt das Blaulicht auf dem Dach an. Wenig später zahlt der Lenker 50 Euro Strafe für sein Gespräch mit dem Handy und 14 Euro für fehlendes Verbandszeug. "Die belästigen uns brave Bürger, das sind früher 1000 Schilling gewesen", zeigt sich der Mercedes-Lenker wenig einsichtig.



Für die Beamten gibt es keine Ruhepause: Sechs Bulgaren sitzen in einem zusammengekitteten Ford, zwei Lenker rasen mit Tempo 110 durch die 70er-Zone, eine junge Frau telefoniert am Steuer mit dem Handy. "Telefonieren wird eine immer größere Unsitte. Wenn wir um 10 Uhr fahren, dann telefoniert jeder dritte Lenker", schüttelt Wassermann den Kopf. Das lenkt aber enorm ab und führt zu schweren Unfällen.



Im Freitagabendverkehr ist den Beamten jedenfalls keine Sekunde fad: "Oft müssen wir uns fragen, wen stoppen wir zuerst, wenn mehrere gleichzeitig vorbeikommen." Aber durchschlüpfen kann ohnehin niemand, meint er. Wer sein Fahrverhalten nicht ändert, fällt ohnehin früher oder später wieder auf.