AUA-Maschine kehrte kurz nach Start zum Flughafen Wien zurück

Eine Maschine der Austrian Airlines (AUA) ist Montagmittag kurz nach dem Start Richtung Düsseldorf wieder zum Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) zurückgekehrt. "Grund dafür war eine Geruchsentwicklung an Bord", teilte das Unternehmen auf APA-Anfrage mit. Das Flugzeug werde nun von der Austrian Technik inspiziert, hieß es. Die Passagiere sollten am Nachmittag mit gut zwei Stunden Verspätung an Bord einer anderen Maschine nach Deutschland geflogen werden.