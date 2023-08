Attacken auf Obdachlose: Viele Hinweise nach Auslobung von 10.000 Euro

Angriffe auf drei Opfer

Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke in Wien-Josefstadt, wobei der Mann seinen Verletzungen erlag. Am 12. Juli war ein Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden worden. In Wien-Leopoldstadt wurde eine Frau mehr als eine Woche spÀter durch Stiche und Schnitte schwer verletzt.

Aufgrund der Àhnlichen Verletzungsmuster, TatzeitrÀume sowie der Opfergruppe, geht das Landeskriminalamt (LKA) von einem Zusammenhang zwischen den Attacken und einer TÀterschaft aus.