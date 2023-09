Attacke mit Messer: Polizei sucht diesen Mann in Wien

Der Vorfall passierte bereits am 28. Mai: Ein unbekannter Mann soll einen 32-Jährigen am Treppelweg des Donaukanals, auf der Freda-Meissner-Blau-Promenade in Wien-Innere Stadt, mit einem Messer attackiert haben. Dabei soll der mutmaßliche Täter das Opfer im Bereich des Rückens verletzt haben.

Damals verließen sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer vor dem Eintreffen der Polizei den Tatort. Die Identität des Opfers konnte allerdings schnell festgestellt werden.