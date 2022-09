Attacke am Bahnhof Meidling: Verdächtiger stellt sich der Polizei

Im Juni war es am Bahnhof Wien-Meidling zu einer Attacke von vier jungen Männern auf einen 51-Jährigen gekommen. Der Mann hatte zuvor versucht, die vier davon abzuhalten, andere Fahrgäste zu belästigen. Die jungen Männer schlugen dann auf ihn ein und verletzten ihn.

Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera, die zwei der Verdächtigen zeigten. Ein tatverdächtiger 16-jähriger Österreicher stellte sich daraufhin am Abend auf einer Polizeiinspektion in Wien und durch seine Angaben konnte auch die Identität eines zweiten Tatverdächtigen geklärt werden.

Den beiden wird schwere Körperverletzung vorgeworfen.

