Der Pater im Schubhaftzentrum

Vor dem fünfstöckigen Haus im Jugendstil in Wien-Alsergrund steht ein Mann. Er trägt eine dunkle Jeans, blaues Hemd und einen schwarzen Mantel. Eigentlich eine gewöhnliche Erscheinung. Und auch das Haus ist sehr gewöhnlich. Solche findet man in Wien an fast jeder Ecke. Nur die Gitter an den Fenstern verraten die Besonderheit des Gebäudes. Es ist ein Polizeianhaltezentrum. Hierher werden Schubhäftlinge gebracht, die hoffen und bangen und dann oft doch zurück in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Der Mann, der davor steht, ist ihr Seelsorger. Seit 2006 betreuet Pater Kofi Kodom die Schubhäftlinge in Wien.

Der 43-Jährige wuchs in einem kleinen ghanaischen Dorf auf. Seine Eltern, gläubige Christen, waren einfache Bauern. „Sie bauten Mais, Erdnüsse und Yamswurzel an“, erzählt er. Damit finanzierten sie den fünf Kindern die Schulausbildung.

2001 kam er als Priester nach Österreich. Er gehört den Steyler Missionaren an, einer in den Niederlanden gegründeten römisch-katholischen Ordensgemeinschaft. Er studierte Theologie, Philosophie und Französisch in Kenias Hauptstadt Nairobi.

Als 2000 Priester für die Einsätze in Europa gesucht wurden, meldete er sich. Er kreuzte die ersten drei Länder auf der Liste an. „ Austria“ stand an erster Stelle. So landete er in Österreich. Darauf hoffen auch seine derzeitigen Schützlinge.

Drei Jahre war er Kaplan in Innsbruck. Danach betreute er Flüchtlinge im Lager Traiskirchen, fuhr zu Besuch nach Wien, wenn sie in die Schubhaft kamen. „Seit meiner Erfahrung dort setzte ich mich für die Seelsorge der Schubhäftlinge ein“, erzählt Kodom. Heute ist er der offiziell von der Erzdiözese Wien bestellte Schubhaftseelsorger in den Polizeianhaltezentren Hernalser Gürtel und Rossauer Lände.