Asiatischer Pilz rafft Wiens Eschen dahin

Während im restlichen Bundesgebiet der über Fichten herfallende Borkenkäfer derzeit das Hauptproblem in den Wäldern darstellt, rangiert in Wien (mangels Fichten) das Eschensterben auf Platz eins der Baumschäden. Betroffen ist dabei ausschließlich die „Gemeine Esche“ in Wäldern. Wie Untersuchungen der MA49 in Kooperation mit der Bundesforschung Wald und der Universität für Bodenkultur (BOKU) zeigen, bleiben Parkbäume, wie die Blumenesche ebenso verschont wie andere Waldbaumarten.