A22 in Wien: Großübung im Kaisermühlentunnel

In der Nacht auf Donnerstag haben einige Fahrer auf der Donauuferautobahn (A22) wohl einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Denn der Kaisermühlentunnel in Wien-Donaustadt wurde für eine Einsatzübung der Asfinag und anderer Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden gesperrt. Simuliert wurde eine Massenkarambolage mit Verletzten. In Österreich sind solche Trainings alle vier Jahre gesetzlich verpflichtend, wenn ein Tunnel über einen halben Kilometer lang ist.

Kommt es in einem Tunnel zu einem schweren Verkehrsunfall, muss nicht nur die Rettung eingreifen. „Wir haben im Tunnel tatsächlich alle Einsatzkräfte zur Hand, von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr bis hin zur Asfinag“, erklärte Asfinag-Übungsleiterin Nicole Reeh der APA. Die regelmäßige Wiederholung solcher Tunnelübungen sei besonders wichtig, weil „die Unfälle tatsächlich steigen und sich auch sehr viel ändert“, so die Übungsleiterin.

Einsatzkräfte üben den Ernstfall

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte und Statisten inszenierten ein Schreckensszenario: Die Lichter sind aus, mehrere Autos sind an die Tunnelwand gekracht. Aus einem demolierten Pkw, der mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegt, hängt der reglose, mit Blut verschmierte Fahrer. Andere schreien im Dunkeln nach Hilfe oder klopfen gegen die verklemmte Autotür.

Laut Reeh legen die Einsatzkräfte das Übungsszenario selbst fest. Damit reagiere man auch auf neue technische Entwicklungen, etwa bei der Einsatzausrüstung. Zudem gebe es beispielsweise immer mehr Elektroautos, die Helfer vor neue Herausforderungen stellen würden. Im Realfall schlagen zunächst die Verkehrsmanagementzentralen Alarm, sobald Kameras Unfälle oder Brände feststellen, und informieren die Einsatzkräfte.