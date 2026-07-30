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Hohenems: Mann bei Messerattacke von Partnerin verletzt
Der 38-Jährige erlitt Schnittwunden an Armen und Hals, er war nicht in Lebensgefahr.
Ein 38-Jähriger ist Mittwochfrüh in Hohenems (Bezirk Dornbirn) von seiner 37-jährigen Lebensgefährtin mit Schnitten am Hals sowie an Armen und Beinen verletzt worden. Der Mann verständigte gegen 4.15 Uhr per Notruf die Polizei, die 37-Jährige wurde im Zuge einer Fahndung gegen 6.30 Uhr widerstandslos festgenommen.
Festgenommen
Lebensgefahr bestand für den 38-Jährigen keine, er wurde noch am Mittwochnachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der genaue Tathergang stand vorerst noch nicht fest.
Nach Angaben der Polizei wurde am Tatort eine umfassende Spurensicherung vorgenommen. Die 37-Jährige wurde in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.
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