Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Vorarlberg

Hohenems: Mann bei Messerattacke von Partnerin verletzt

Der 38-Jährige erlitt Schnittwunden an Armen und Hals, er war nicht in Lebensgefahr.
30.07.2026, 09:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Ein 38-Jähriger ist Mittwochfrüh in Hohenems (Bezirk Dornbirn) von seiner 37-jährigen Lebensgefährtin mit Schnitten am Hals sowie an Armen und Beinen verletzt worden. Der Mann verständigte gegen 4.15 Uhr per Notruf die Polizei, die 37-Jährige wurde im Zuge einer Fahndung gegen 6.30 Uhr widerstandslos festgenommen. 

Festgenommen

Frojach: Autofahrer bei Frontalunfall lebensgefährlich verletzt
Raser überholt Zivilstreife mit 222 km/h auf der A9

Lebensgefahr bestand für den 38-Jährigen keine, er wurde noch am Mittwochnachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der genaue Tathergang stand vorerst noch nicht fest.

Nach Angaben der Polizei wurde am Tatort eine umfassende Spurensicherung vorgenommen. Die 37-Jährige wurde in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.

Agenturen  | 

Kommentare