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Steiermark

Frojach: Autofahrer bei Frontalunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einer Frontalkollision auf der B96 wurde ein 63-Jähriger lebensgefährlich verletzt und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
30.07.2026, 09:00

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Murtal Straße (B96) im Bereich Frojach in der Gemeinde Teufenbach-Katsch (Bezirk Murau) sind am Mittwochnachmittag drei Personen verletzt worden. Ein 63-jähriger Pkw-Lenker erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zwei weitere Frauen kamen mit leichten Blessuren davon.

Frontalkollision

Kurz vor 14.30 Uhr war der 63-Jährige aus dem Bezirk Murau mit seinem Pkw auf der B96 von Murau kommend in Richtung Scheifling unterwegs. Im Bereich Frojach geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 61-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Murau. 

Die Frau war gemeinsam mit einer 90-jährigen Beifahrerin unterwegs. Beide dürften bei dem Zusammenstoß lediglich leichte Verletzungen erlitten haben und wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus des Deutschen Ordens nach Friesach eingeliefert. Der 63-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. 

Aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen wurde er anschließend vom Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ in das KABEG Klinikum Klagenfurt geflogen.

Ursache noch ungeklärt

Der Alkotest mit der 61-jährigen Pkw-Lenkerin verlief negativ. Ob der 63-Jährige zum Unfallzeitpunkt möglicherweise alkoholisiert war, ist Gegenstand laufender Ermittlungen: Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Abklärung eine Blutabnahme an. Die genaue Unfallursache ist bislang ungeklärt. 

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Die Murtal Straße (B96) war im Bereich der Unfallstelle bis 16.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben mehreren Polizeistreifen aus Scheifling und Murau standen das Rote Kreuz Murau sowie die Freiwilligen Feuerwehren Niederwölz und Katsch an der Mur im Einsatz.

Blaulicht Klagenfurt
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