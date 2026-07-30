Tödlicher Unfall: 16-Jähriger stürzt mit Traktor in Ache

Der Jugendliche war auf der Hochkönig Straße (B 164) mit dem Gefährt und zwei Anhängern unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus geriet und in das Bachbett der Fieberbrunner Ache stürzte , berichtete die Polizei. Dabei zog sich der 16-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Ein 16-jähriger Traktorfahrer ist am späten Mittwochnachmittag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tödlich verunglückt.

Für den Einheimischen, der von Fieberbrunn in Richtung St. Johann unterwegs gewesen war, kam jede Hilfe zu spät. Am Traktor und den Anhängern entstand schwerer Schaden.

Im Einsatz standen die Rettung, die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam und die Exekutive.