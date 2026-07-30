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Tirol

Tödlicher Unfall: 16-Jähriger stürzt mit Traktor in Ache

Der Jugendliche war bei St. Johann in Tirol mit einem Gefährt und zwei Anhängern unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache über den Fahrbahnrand geriet und in das Bachbett stürzte.
30.07.2026, 08:03

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Seitliche Ansicht einer Autotür mit der Aufschrift „Polizei“ und einem österreichischen Wappen.

Zusammenfassung

  • Ein 16-jähriger Traktorfahrer verunglückte am späten Mittwochnachmittag in St. Johann in Tirol tödlich.
  • Der Jugendliche kam auf der Hochkönig Straße mit dem Traktor und zwei Anhängern von der Fahrbahn ab und stürzte in das Bachbett der Fieberbrunner Ache.
  • Für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät; am Fahrzeug entstand schwerer Schaden, zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.

Ein 16-jähriger Traktorfahrer ist am späten Mittwochnachmittag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tödlich verunglückt. 

Der Jugendliche war auf der Hochkönig Straße (B 164) mit dem Gefährt und zwei Anhängern unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus geriet und in das Bachbett der Fieberbrunner Ache stürzte, berichtete die Polizei. Dabei zog sich der 16-Jährige tödliche Verletzungen zu.

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Für den Einheimischen, der von Fieberbrunn in Richtung St. Johann unterwegs gewesen war, kam jede Hilfe zu spät. Am Traktor und den Anhängern entstand schwerer Schaden. 

Im Einsatz standen die Rettung, die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam und die Exekutive.

Tirol
Agenturen, sif  | 

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