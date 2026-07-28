Frontalzusammenstoß auf Ochsattel: Großeinsatz nach Motorradcrash

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Passstraße über den Ochsattel in der Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ereignet. Gegen 15.30 Uhr stießen zwei entgegenkommende Motorräder in einer Kurve frontal zusammen.

Beide Lenker wurden dabei schwer verletzt. Einer der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Wald geschleudert und musste von den Einsatzkräften mit einer Korbschleiftrage gerettet werden. Dabei kam auch ein Feuerwehrkran zum Einsatz.

Auch der Notarzthubschrauber stand im Einsatz.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Aegyd, Hohenberg und der Betriebsfeuerwehr Roth-Technik unterstützten gemeinsam mit dem Roten Kreuz, dem Notarzthubschrauber Christophorus 15, der Polizei sowie einem First Responder die Rettungsmaßnahmen. Anschließend wurden die Motorräder geborgen und die Fahrbahn gereinigt.

Für die Dauer des rund eineinhalbstündigen Einsatzes war der betroffene Abschnitt der Passstraße vollständig gesperrt.