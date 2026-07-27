Projekt in St. Pölten: Das Geheimnis der großen Baulücke in der City

Sie liegt im Herzen der Landeshauptstadt und ist nicht nur Gourmets ein Begriff: Wer gehoben speisen möchte, besucht das Drei-Hauben-Restaurant „Aelium“ in der Fuhrmannsgasse in St. Pölten, wer Erholung sucht, den öffentlich zugänglichen Alumnatsgarten. Dazwischen klafft jedoch – für niemanden zu übersehen – eine riesige, mit einem Bauzaun abgesicherte Lücke.

Was dort entstehen soll, ist derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis, wie der KURIER nach mehreren Telefonaten in Erfahrung bringen konnte. Der Grund dürfte sein, dass sich das Projekt in einer entscheidenden Phase befindet – sowohl was die baurechtlichen Genehmigungen als auch mögliche künftige Mieter betrifft.

Verhandlungen laufen Fest steht, dass ein großes Immobilienunternehmen auf dem Areal ein Bürogebäude errichten will. Wann die Bagger auffahren werden, ist allerdings noch unklar. Ein Zeitplan war vorerst nicht zu erfahren. Allerdings verdichten sich die Hinweise, dass der Niederösterreichische Jagdverband sein Hauptquartier, das sich derzeit noch in Wien befindet, in die Fuhrmannsgasse verlegen könnte. „Es gibt Gespräche, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern“, betont ein Sprecher.