Asbest in Wiener Rudolfstiftung: ÖVP fordert Aufklärung

Die Debatte um angebliche Pfuschereien bei der Beseitigung von Asbest im Krankenhaus Rudolfstiftung brodelt weiter: Während die ÖVP auf die rasche Beantwortung einer Anfrage zur Causa pocht, wirft Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) den Türkisen vor, Verunsicherung zu betreiben.

Aber der Reihe nach: Wie die Zeitschrift News unlängst berichtete, sollen im Spital in Wien-Landstraße Asbestsanierungen unsachgemäß durchgeführt worden sein. Bei der Beseitigung des krebserregenden Materials seien demnach Sicherheitsvorkehrungen missachtet worden, das Haus sei nach wie vor massiv belastet. Zu letzterem Aspekt seien ab 2014 zwei Gutachten angefertigt worden, heißt es in dem Bericht. Bloß: Der Wiener Krankenanstaltenverbund ( KAV) veröffentlicht sie nicht.

Daraufhin ging die Wiener ÖVP in die Offensive. In einer Anfrage forderte sie bereits vor drei Wochen von Stadtrat Hacker Antworten zum Inhalt der Gutachten, der aktuellen Kontamination und der Involvierung des KAV-Managements ein. Sie sind allerdings immer noch ausständig. Der Stadtrat habe zwar zwei Monate Zeit zur Beantwortung, räumt ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korsosec ein. Aber diese sollten in diesem Fall nicht ausgeschöpft werden. „Gerade bei so einem sensiblen Thema braucht es rasche Antworten. Stadtrat Hacker ist jedenfalls zum sofortigen Handeln aufgefordert“, betont sie.