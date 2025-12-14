Artemis II: Von der Schönbrunner Straße auf den Mond

Wenn im kommenden Jahr - vermutlich zwischen Februar und April - erstmals seit 1972 wieder Menschen zum Mond geschickt werden, dann wäre dies ohne der Firma TTTech aus Wien-Wieden wohl gar nicht möglich. Die Software-Schmiede mit Hauptsitz in der Schönbrunner Straße hat sozusagen das "Nervensystem" der Orion-Kapsel entwickelt, die im Rahmen der Artemis-II-Mission vier Astronauten zum Erdtrabanten bringen soll, der anschließend mehrfach umkreist wird.

Auch bei Artemis III, wenn erstmals wieder Menschen den Mond betreten sollen, wird die Orion-Kapsel die Astronauten zur Mondumlaufbahn bringen. Dort sollen sie dann in ein Starship von Elon Musk umsteigen, so zumindest der aktuelle Plan. Gegründet wurde das Unternehmen TTTech im Jahr 1998 von Professor Hermann Kopetz, seinem Sohn Georg und dem Ex-Studenten Stefan Poledna, um die Forschung der TU Wien weiterzuentwickeln. Mittlerweile ist daraus ein Unternehmen in zwölf Ländern mit 150 Millionen Euro Umsatz und 1100 Mitarbeitern geworden. In Wien wurde auch eine Dependance in der Seestadt gegründet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/PATRICK T. FALLON Die vierköpfige Crew von Artemis II

Von der Orion-Kapsel bis zu Ariane 6 und New Glenn "Orion war die Basis für unsere weiteren Erfolge in der Raumfahrt", erklärt Christian Fidi, Leiter der Luft- und Raumfahrtsparte. 2014 gab es den ersten Testflug, der bereits erfolgreich war. Die europäische Trägerrakete Ariane 6, das Lunar Gateway der NASA und sogar die zweite private Mondrakete, die New Glenn von Amazon-Gründer Jeff Bezos, setzen mittlerweile auf die Technik aus Wien (und der Zweigstelle in Bukarest). Tatsächlich ist das das who-is-who der westlichen Raumfahrt. Bei Orion-Kapsel etwa sind die Systeme des Wiener Unternehmens essenziell für die Steuerung des Raumschiffs oder die Sauerstoff-Versorgung der vierköpfigen Crew.

Genaue Details, etwa zu Auftragssummen, sind in der Raumfahrt allerdings verpönt. Die Abteilung für Luft- und Raumfahrt von Magna in Graz steuert beispielsweise Hochdruckleitungen für die Flüssigtanks der SLS-Mondrakete bei. Diese sind für die Aufrechterhaltung des nötigen Drucks in den 2,8 Millionen Liter fassenden Treibstofftanks für Flüssigwasserstoff und -sauerstoff gedacht. Darüber reden darf man bei Magna allerdings nicht. Auch das steirische Joanneum Research lieferte Teile für eine funktionierende Kommunikation von und zur Mondrakete, doch aktuell weiß man nicht, ob diese bei Artemis II tatsächlich im Einsatz sind.