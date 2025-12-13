Das Artemis-Mondprogramm steht unter keinem guten Stern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Artemis-Programm ist ein Sinnbild für die oft erratische Politik des aktuellen US-Präsidenten. Eigentlich war eine bemannte Mondlandung als Höhepunkt zum Ende von Donald Trumps zweiter Amtszeit geplant. Trotz einer vierjährigen Unterbrechung schaut es aktuell nicht danach aus, dass bis 2028 wieder Amerikaner auf dem Erdtrabanten spazieren werden. Bisher wurde Ende 2022 erst Artemis I durchgeführt, ein Testflug um den Mond mit drei Dummys. Dabei stellte sich heraus, dass der Hitzeschild des Orion-Raumschiffes nicht funktionierte. Danach häuften sich die Probleme: Trotz großer Präsentation gibt es noch keine Raumanzüge. Auch wurde bekannt, dass ein Raketenstart bis zu vier Milliarden Euro kostet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Pool Die Orion-Kapsel hatte Probleme mit dem Hitzeschild

Dazu macht Elon Musks Starship vor allem durch Explosionen von sich reden. Dabei soll das 200-Tonnen-Ungetüm längst die Astronauten vom Orion-Raumschiff zur Mondoberfläche gebracht haben. Doch zuvor muss das Starship in der Erdumlaufbahn betankt werden. Derzeit ist die Rede davon, dass für dieses Manöver rund zwölf Raketen innerhalb weniger Tage benötigt werden. Bis das Starship entsprechend zuverlässig ist, können noch viele Jahre vergehen.

Die Alternative wäre die ebenfalls private Mondrakete New Glenn, die es auch schon den Erdorbit erreicht hat. Allerdings müsste auch diese im All betankt werden. Außerdem ist sie erst für spätere Artemis-Missionen eingeplant. Während die chinesische Konkurrenz im kommenden Jahr einen Test der ersten Raketenstufe von Langer Marsch 10 plant, wird man sich in den USA langsam der misslichen Lage bewusst. Die NASA überlegt bereits eine Neuausschreibung der Artemis-Flüge. Schließlich geht es nicht nur um Prestige, sondern auch um den Rohstoff-Abbau am Mond.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Donald Trump startete das Artemis-Programm für eine Mondlandung

Und Donald Trump? Er scheint das drohende Desaster zu merken, kürzte der NASA das Budget und will das Programm nach Artemis III stoppen. Statt der 380.000-Kilometer-Reise zum Mond, möchte er das Starship nun die mindestens 60 Millionen Kilometer zum Mars schicken. Dorthin hat der Mensch noch nichts gebracht, was mehr als eine Tonne wiegt. Ganz abgesehen von vielen anderen bis heute fast unlösbaren Herausforderungen.