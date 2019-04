ORF-Vergleich mit Nazi-Richter: Nehammer kritisiert Stenzel

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat am Sonntag die Wortwahl der nicht amtsführenden Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel scharf kritisiert. Diese hatte gesagt, ORF-Moderator Armin Wolf könne im "Volksgerichtshof" auftreten, so wie er den FPÖ-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Harald Vilimsky, interviewt hatte. Diese Aussage sei "nicht akzeptabel", sagte Nehammer in der ORF-Sendung "Hohe Haus".

Der Volksgerichtshof war zunächst ein Sondergericht in Berlin, mit dem die Nationalsozialisten "Landesverräter" verfolgten. Später wurde er ein ordentliches Gericht.