Arbeiter stürzten mehrere Meter tief: Drei Verletzte

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Arbeitsunfall in der Wiesingerstraße in der Wiener Innenstadt, bei dem drei Männer teils schwer verletzt wurden.

Gegen 13.30 Uhr waren die drei mit Arbeiten in einem Aufzugsschacht beschäftigt, plötzlich gab das Gerüst nach und sie sturzten mehrere Meter in die Tiefe.

Laut einem Sprecher der Berufsrettung erlitt ein 33-Jähriger schwere Verletzungen und wurde mit dem Verdacht auf Beckenbruch und Wirbelsäulenverletzungen vor Ort notfallmedizinisch versorgt und immobilisiert. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht werden.