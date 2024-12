Welche Folgen die Kleingartenaffäre der SPÖ hatte und was jetzt gilt

Die heute heftig geführte Debatte um die Umwidmung der Anlage in eine Gartensiedlung sieht Hauk anders als Nevrivys Kritiker: „Die Umwidmung wird schon seit 2012 angestrebt, scheiterte aber zunächst am Veto der damaligen grünen Planungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.“

Der Kleingarten-Vize hat die weitere Entwicklung in Breitenlee aus nächster Nähe beobachtet. Dass der Kauf des SPÖ-Politikers direkt mit der Umwidmung zu tun hat, schließt Fritz Hauk aus.

Anders als zuletzt berichtet, geht es in Breitenlee auch nicht um eine Umwidmung in Bauland, sondern in eine Gartensiedlung, betont der Insider. Auch sie wertet die Grundstücke auf.