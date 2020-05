Apotheken dürfen länger öffnen

Apotheken

Apotheken

Das ist ab 1. März allen 315 Wienererlaubt, haben GesundheitsstadträtinSonja Wehsely ( SPÖ ) und dieApothekerkammer am Freitag ausverhandelt. Unter der Woche dürfen sie bis 19 Uhr (bisher 18 Uhr) offenhalten. Denbleibt es überlassen, zu entscheiden, ob sie das an einem oder mehreren Wochentagen tun. Sie können die Öffnungszeiten etwa an jene der Ärzte in der Umgebung anpassen.

Am Samstagnachmittag erhalten sie die Möglichkeit, bis 18 Uhr Kunden zu bedienen, heißt es in dem Verordnungsentwurf. Das ist vor allem für Apotheken in stark frequentierten Straßen oder Einkaufszentren interessant.

Rechtlich möglich wird das durch einen zusätzlichen freiwilligen Bereitschaftsdienst. Denn grundsätzlich dürfen Apotheken nur 48 Stunden pro Woche offen haben. Weiterhin wird es jeden Tag den bisherigen Bereitschaftsdienst geben, bei dem 35 Apotheken rund um die Uhr offen haben.

„Wie viele Apotheken das Angebot nutzen, können wir noch nicht vorhersagen“, sagt Viktor Hafner von der Apothekerkammer. „Der Entwurf geht auf jeden Fall weit über die UVS-Entscheidung hinaus“, sagt Wehsely.

Zur Vorgeschichte: Zehn Jahre lang hielt die Apotheke am Graben an Samstagen bis 18 Uhr offen – ohne, dass sich darüber jemand beschwerte. Im Vorjahr flatterte dann doch eine Verwaltungsstrafe samt Konzessionsentzug ins Haus. Der Fall landete beim UVS. Laut seinem Entscheid bestimme die aktuelle Betriebszeitenverordnung des Magistrats nur darüber, zu welchen Zeiten Apotheken auf jeden Fall offenhalten müssen, nicht aber, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht offenhalten dürfen. Einziges Limit sei demnach die maximale Betriebszeit von 48 Wochenstunden.