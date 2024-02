Zahlreiche Anzeigen gegen Shisha-Bars in Wien

Bei einer Schwerpunktaktion der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien mit der Polizei, der Finanzpolizei, der MA 59 (Marktamt) und der Gesundheitskasse ÖGK sind am Freitag in zehn Shisha-Bars in Rudolfsheim-Fünfhaus illegal Wasserpfeifen geraucht worden.