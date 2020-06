Anti-Schul-Demo verlief friedlich

Die junge Wienerin Menerva Hammad ist Journalistin. Was die Menschen aber derzeit vordergründig in ihr sehen, ist eines: Hammad ist Muslima. Sie trägt Kopftuch und steht zu ihrer Religion – mit IS und Terror hat das nichts zu tun.

KURIER: Bemerken Sie, dass die Anfeindungen gegen Muslime extremer werden?

Menerva Hammad: Ja, das ist so und es kommt von dem Bild, das von den Medien vermittelt wird. Vor allem Frauen leiden darunter, weil sie mit Kopftuch eben auffallen.

Mit welchen Anfeindungen müssen Sie im Alltag umgehen?

Ich wurde in der U-Bahn gefragt, ob ich bei der IS bin. Das is aber harmlos dagegen, was anderen passiert ist. Einigen Frauen wurde sogar das Tuch vom Kopf gerissen.

Wie gehen Sie damit um?

Es ist traurig, dass die Leute glauben, Islam hätte etwas mit IS zu tun. Wenn im Koran auch nur im Geringsten angedeutet wäre, dass Terror okay ist, würde ich dieser Religion sofort abschwören. Der Islam ist eine Religion des Friedens. Die meisten Opfer der IS sind gläubige Muslime, auch ich bin also für die IS ein Feindbild. Diese Gruppierung funktioniert wie eine Firma und hat nichts mit Religion zu tun. Der Islam ist nur ihr Deckmantel.