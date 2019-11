Anrainer kämpfen um Parkplatz: „Kaisermühlen wird verschandelt“

Das Grätzel habe sich in den vergangenen Jahrzehnten ohnehin schon genug gewandelt, meint so mancher. „Wir haben hier in den 70ern eine Wohnung gekauft, weil wir im Erholungsgebiet wohnen wollten – früher (vor dem Bau zusätzlicher Wohnhäuser; Anm.) konnte man sogar noch die Alte Donau sehen“, erzählt etwa Johanna Hanzalius. „Hätten wir im dicht verbauten Gebiet wohnen wollen, wären wir in die Innenstadt gezogen.“ Und Rene Galli aus der Nachbarschaft meint überhaupt: „ Kaisermühlen wird total verschandelt. Weil so viel gebaut wurde, haben wir im Sommer keinen Westwind mehr. Da kocht Kaisermühlen.“