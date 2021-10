Anmeldung zur Gratis-Grippeimpfung in Wien ab sofort möglich

Der Präsident der Wiener Ärztekammer, Thomas Szekeres, rief alle Menschen dazu auf, sich die kostenlose Impfung abzuholen: "Die Grippe ist wie Corona durch eine Impfung vermeidbar. Ich appelliere daher an alle Menschen - gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, gehen Sie mit Ihrem Kind zur Ihrer Kinderärztin oder in ein Impfzentrum und lassen Sie sich auch gegen die Grippe impfen. Denn es ist leider zu befürchten, dass die Grippesaison heuer heftig ausfallen wird. Mit einer Impfung ist man aber vor dieser gar nicht so harmlosen Infektionserkrankung sicher."

Zahlreiche Orte zur Auswahl

Impfwillige haben zahlreiche Möglichkeiten für den Stich: bei niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, in einem der sieben Impfzentren des Gesundheitsdienstes, im Austria Center Vienna, in den Impfstellen der Krankenkassen, in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen bzw. Seniorenwohnhäusern, sozialen Einrichtungen sowie bei Betriebsärztinnen und -ärzte. Ab Dezember wird auch wieder die Impfbim in Betrieb genommen.

Im Vorjahr hatten sich mit 21,3 Prozent der Bevölkerung österreichweit so viele Menschen gegen die Grippe impfen lassen wie noch nie zuvor. Im Jahr 2019 waren es nur 8,5 Prozent gewesen.