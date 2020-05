Angst vor Süchtigen ist nicht immer begründet

Ein Sturm der Empörung braust durch das einst so beschauliche Sobieski-Viertel im 9. Bezirk. Wie berichtet, soll im Erdgeschoß eines Wohnhauses in der Nussdorfer Straße am 13. November ein neues städtisches Betreuungszentrum für Suchtkranke aufsperren. An vielen Ecken im Grätzel hängen Plakate, auf denen vor dem Zentrum gewarnt wird.

Auf dem Gebäude selbst finden sich inzwischen sogar Schmierereien mit derselben Botschaft. Von diesen distanziert sich Anrainer Matthias Peterlik. Empört ist aber auch er: „Wir wurden überhaupt nicht eingebunden. Beim runden Tisch mit der Bezirksvorsteherin wurden wir wie die Schulbuben belehrt und vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Er sorgt sich vor allem um die Sicherheit seiner Kinder.

Unternehmerin Karin Oppeker fürchtet wiederum, dass das Zentrum mit seiner geplanten Frequenz von täglich rund 100 Patienten das Wirtschaftsleben im Grätzel zum Erliegen bringen wird: „Die Betriebe in der Umgebung werden das sicher nicht überleben“, ist sie überzeugt.