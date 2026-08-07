Polizist verletzt: Randalierer im Stadtpark Wien

Am Donnerstagabend kam es im Wiener Stadtpark (3. Bezirk) zu einem gewaltsamen Zwischenfall: Ein Mann soll sich zunächst gegenüber Rettungssanitätern äußerst aggressiv verhalten und versucht haben, diese zu schlagen.

Bei seiner Festnahme wurde ein Polizist am Knie verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.

Erst Angriff auf Sanitäter, dann auf Polizisten

Polizisten der Inspektion Kärntnertorpassage wurden zur Verstärkung von Beamten der Inspektion Brandstätte in den Stadtpark beordert. Auslöser war ein Mann, der gegenüber Rettungssanitätern äußerst aggressiv aufgetreten sein soll und mutmaßlich versucht hatte, diese zu schlagen.

Beim Eintreffen der Beamten schrie der Mann lautstark in der Parkanlage umher. Als die Polizisten seine Identität feststellen wollten, soll er versucht haben, einen der Beamten mit einem Faustschlag anzugreifen. Daraufhin wurde seine Festnahme eingeleitet.