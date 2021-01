Angezuckertes Wien: Schnee bleibt nur kurz, es ist weiter kalt

Diese Woche bringt das Wetter in Wien Kälte, etwas Sonnenschein und auch ein bisschen Schnee. Das bestätigt Sebastian Koblinger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst UBIMET im Gespräch mit dem KURIER. Der Grund dafür ist ein Skandinavientief: „In Wien wird es kalt, aber nicht außergewöhnlich kalt für diese Jahreszeit“, sagt Koblinger.

Am Dienstagabend hat es zwar geschneit – bis zu zwei Zentimeter blieben liegen – davon dürfe man sich aber nicht zu viel erwarten. Denn am heutigen Mittwoch sorge ein kräftiger Nordwest-Wind bereits für mildere Temperaturen. „Der Schnee kann sich bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad nicht halten“, sagt Koblinger. Die Schneefallgrenze steige an und bereits am Mittwochmorgen sei der Niederschlag auch schon vorbei. Weiterer Schneefall sei nicht zu erwarten

Allerdings: Im Wiener Wald und auf Anhöhen, wie etwa in Lainz, auf der Schafbergwiese, am Cobenzl, am Kahlenberg oder auf der Sophienalpe könne man Schnee auch am heutigen Mittwoch noch bewundern, sagt Koblinger.

Am Donnerstag müsse man wieder mit kräftigem Nordwest-Wind rechnen und Temperaturen zwischen null und zwei Grad. Am Freitag sei es größtenteils sonnig und wechselnd bewölkt. „Gelegentlich kommt es wieder zu Schneefall“, meint der Meteorologe.

Zum Samstag und Sonntag hin wird es wieder frostig mit Sonnenschein und mit „unergiebigen Schneeschauer“ untertags. Auch hier dürfe man sich nicht zu viel vom Schneefall erwarten.