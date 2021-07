Mariahilfer Straße: SPÖ will Radler aus Fuzo verbannen

SPÖ und Grüne nahmen die Kritik zur Kenntnis und stellten im Gemeinderat Adaptierungen in Aussicht (siehe unten). "Wo es zu Problemen kommt, werden wir entsprechende Maßnahmen setzen", versicherte Vassilakou in einer Art Grundsatzrede. Die Adaptierungen - etwa bezüglich Stauzonen in den Nebengassen - würden nach Auswertung der derzeit laufenden Evaluierung umgesetzt. Entsprechende Ergebnisse lägen im Oktober vor.

Die Stadträtin betonte allerdings, dass sich die Anrainer gegen Querungen ausgesprochen hätten. Was das Radeln in der Fuzo anbelangt - die SPÖ ist davon eher weniger begeistert -, sei dies in 40 der insgesamt 70 Wiener Fußgängerzonen erlaubt. Wenn es mehr Biker gebe, brauche es aber klarerweise auch mehr Routen. Dass es noch Schwierigkeiten in den Begegnungszonen gebe, liege auch daran, dass derlei Verkehrslösungen noch neu seien und einer gewissen Gewöhnung bedürften. Es werde aber wesentlich besser funktionieren, wenn die Niveauunterschiede nach dem geplanten Umbau ausgeglichen sein werden.