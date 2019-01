An Wiener AHS werden nun weniger Stunden eingespart

Dazu muss man wissen, dass der Bund seinen Schulen die Mittel – also Lehrerstunden – für die Tagesbetreuung zur Verfügung stellt. Was übrig blieb, wurde bis dato in Freigegenstände investiert. Dem machte das Unterrichtsministerium aufgrund von Sparzwängen jedoch ein Ende. 1200 Realstunden bedeuten immerhin ein Einsparungspotenzial von rund fünf Millionen Euro.

Da die erste Benachrichtigung in den AHS für Verunsicherung sorgte, sind Faßmann und Himmer nun um Klarstellung bemüht. In einem von beiden unterzeichneten zweiten Brief wurde den Gymnasien mitgeteilt, dass das erste Schreiben hinfällig sei. Zudem sollen nicht 1200, sondern „nur“ 500 Realstunden eingespart werden – was für die betroffenen Schulen eine neue Berechnungsgrundlage bedeutet. Gemeinsam mit Finanzexperten des Ministeriums werden zudem noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten ausgelotet, erklärt Himmer.

Im Unterrichtsministerium begrüßt man übrigens den in Aussicht gestellten Sozialindex.