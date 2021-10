Am Wiener Tiefpunkt: Ein Besuch unter den Wassermassen der Donau

Dass es in der 200 Meter langen Röhre so still ist, erstaunt angesichts dessen, was sich ein Stück weiter oben abspielt. Dort sind sechs riesige Kaplanturbinen montiert. Durch jede von ihnen rauschen pro Sekunde gigantische 500.000 Liter Donauwasser.

In acht Minuten ist das zusammen so viel Wasser, wie die Wiener Haushalte in einem Jahr verbrauchen. Über die angeschlossenen Generatoren wird Strom erzeugt, mit dem ein Drittel des Wiener Bedarfs gedeckt werden kann.

Leichen und Müll

All das geschieht im Verborgenen. Von außen zu sehen sind nur die beiden Schleusen für Schiffe und die Wehre, mit denen die Donau aufgestaut wird. Die Turbinen befinden sich unter der Wasseroberfläche. Bevor das Wasser dorthin gelangt, strömt es durch ein Gitter, das Treibgut auffängt – allen voran Holz und Müll.

In den insgesamt 129 Verbund-Kraftwerken in Österreich und Bayern kommen jährlich bis zu 25.000 Tonnen zusammen.