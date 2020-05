Passagiere rätseln über U6 im Schneckentempo

Irritiert sind derzeit Passagiere, die regelmäßig mit der U6 nach Liesing fahren. Ohne ersichtlichen Grund ist Wiens meistbefahrene U-Bahn-Linie stadtauswärts zwischen den Stationen Am Schöpfwerk und Alterlaa seit mehreren Wochen im lähmenden Schneckentempo unterwegs. Erst danach nehmen die Züge wieder ihre reguläre Geschwindigkeit auf.

Wie ein KURIER-Lokalaugenschein am Dienstag zeigte, sind derzeit sämtliche Garnituren auf diesem Abschnitt in Schleichfahrt unterwegs – in die Gegenrichtung fahren sie allerdings mit normalem Tempo.

Doch was ist der Grund für die eingebremste U6? Ein Wiener-Linien-Mitarbeiter bei der Station Alterlaa spricht von Sanierungsarbeiten auf der Hochtrasse. "Deshalb müssen die Züge derzeit langsamer fahren. Außerdem werden Vermessungen durchgeführt." Genaueres wisse aber auch er nicht.

Von offizieller Seite ist man um Beruhigung bemüht: "Derzeit werden Untersuchungen am Tragwerk der Trasse durchgeführt", betont ein Sprecher. Dabei handle es sich aber um eine Routine-Maßnahme, die planmäßig alle paar Jahre vorgeschrieben sei. Gleichzeitig führe man Wartungsarbeiten am Gleiskörper durch. "So wird beispielsweise die Schotterung nachgefüllt."