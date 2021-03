Alte Gösserhalle wird zum dreistöckigen Büro mit "Schweizerhaus"

Man sei in Konzeptionsphase, betont die ÖBB. Die Inventarhalle diente in den 1930er Jahren als „Auswandererhalle: Anlaufstelle für Wiener auf ihrer Reise über Triest etwa in die USA. In den Jahren 1942 bis 1945 waren an der Laxenburger Straße 2 und 4 Zwangsarbeiterlager eingerichtet.