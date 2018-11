Alte Fabrikshallen, neu genutzt

In der Remise Wolfganggasse in Wien-Meidling laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Vor wenigen Monaten wurden hier noch die Garnituren der Wiener Badner Bahn serviciert. Ab 16. November werden in dem ehemaligen Betriebsbahnhof die Haubengastronomen Barbara Eselböck und Alain Weissgerber für kurze Zeit mit ihrem Pop-up-Restaurant „ Lokvogel“ einziehen. Die Transformation von der Industriehalle zum Pop-up-Restaurant ist im Zuge eines Stadtentwicklungsprojekts entstanden.

Eine Nachnutzung, die sich der Immobilienentwickler Soravia zunutze macht, die Remise erhält und neu bespielt. Der Lokvogel ist das erste Projekt vor Ort und zugleich auch das jüngste Beispiel der Stadt, wie ungenutzte Industriebauten neue Funktionen erhalten.