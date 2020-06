Sonnenanbeter und Partys auf den neuen Terrassen

Die Schlangen vor den Schwimmbädern und Bootsverleihen werden in den nächsten Tagen nicht abreißen, denn es bleibt sommerlich warm. Im Osten Österreichs gibt es an die 30 Grad. Auch am Wochenende wird es überwiegend sonnig und heiß. Quellwolken und Regenschauer bilden sich nur im Westen.

Das bedeutet Hochsaison an der Alten Donau. Neben den Schwimmbädern werden die öffentlichen Badeplätze immer beliebter. Um diese Bereiche zu attraktivieren, hat die Stadt Wien Stege und Schwimminseln saniert, Sprunginseln geschaffen und bei der Kagraner Brücke einen Uferplatz mit Liege-Terrassen geschaffen.

Pensionistin Inge findet es „herrlich, dass diese alten schlammigen Holzstiegen weg sind“. Gemeinsam mit Ehemann Igor kommt sie seit Jahren zum Schwimmen an die Untere Alte Donau. Auch die Studentinnen Rose und Sabrina sind von dem Badeplatz begeistert. Besonders die Sprunginsel hat es ihnen angetan.