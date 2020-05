Altbauten beschäftigen die Baupolizei

Hier ist schon öfter was passiert. Vor zwei Jahren musste ein Dach im Hof erneuert werden, das nach einem Wasserschaden komplett durchgehängt ist", erzählt Mechaniker Roman Fürst. Sein Arbeitsplatz befindet sich im Hof jenes Hauses in der Ottakringer Straße, dessen Fassade am Montag abbröckelte. Dies führte zu einem Feuerwehr-Großeinsatz. "Der Hausbesitzer kümmert sich offensichtlich zu wenig um das Gebäude", sagt Fürst.

Mittlerweile steht rund um das Haus ein Gerüst, das Passanten und Bewohner vor weiteren herabfallenden Trümmern schützen soll.



Bei Weitem kein Einzelfall: "Dass bei Häusern einzelne Gesims-Teile herunterfallen, kommt immer wieder vor", sagt Gerhard Cech, Leiter der Baupolizei (MA 37). Genaue Zahlen gibt es allerdings keine.



Meistens sind jedenfalls - wie im aktuellen Fall - Gründerzeit-Häuser betroffen, die in den Bezirken außerhalb des Gürtels stehen. Sie haben von Haus aus eine schlechtere Bausubstanz als jene, die sich in der Innenstadt befinden.



Gerade in den äußeren Bezirken nehmen es auch manche Hausbesitzer mit der Beseitigung eventueller Baumängel nicht allzu genau. "Grundsätzlich sind alle Hausbesitzer dazu verpflichtet", sagt Cech. Sie müssen daher auch die Kosten übernehmen, wenn etwa wie am Montag die Feuerwehr ausrücken muss. Zudem haften sie für eventuelle Sach- und Personenschäden.