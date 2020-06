Alles walzt durch die Wiener City

Weil sich der Silvesterpfad in den vergangenen Jahren zu einem Fest für die ganze Familie entwickelt hat, wurde wieder versucht, ein möglichst abwechslungsreiches Programm anzubieten.

Für die jüngeren Besucher findet zwischen 14 und 18 Uhr an der Freyung die okidoki-Kinderparty statt; ebenfalls ab 14 Uhr gibt es auf dem Maria-Theresien-Platz Kinder-Karaoke. Oldies-Liebhaber können am Rathausplatz die Hits der letzten sechs Dekaden genießen. Disco-Musik wird es am Neuen Markt zu hören geben und für die Patriotischeren spielt die Donaustädter Band "Wiener Wahnsinn" ab 21 Uhr auf dem Maria-Theresien-Platz Austropop-Hits.

Klassischer geht es am Herbert-von-Karajan-Platz zu. Ab 14 Uhr gibt es ein Potpourri der schönsten Opern- und Ballettszenen, ab 19 Uhr dann die Live-Übertragung der Johann-Strauß-Operette "Die Fledermaus" aus der Wiener Staatsoper. Das Haus der Musik bietet von 14 bis 22 Uhr freien Eintritt und ermöglicht den Besuchern mittels "Virtuellem Dirigenten", das Dirigieren einmal selbst auszuprobieren.