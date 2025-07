"Alles ein Wahnsinn"? Wie die Wiener U4-Sperre in der Praxis funktioniert

Alles scheint so wie immer, an diesem Morgen in der U4 Richtung Heiligenstadt. Aber beim Schottenring ist Schluss. „Endstation, bitte alle aussteigen.“ Der Blick in die Runde der Mitfahrenden zeigt keine überraschten Gesichter, die sanierungsbedingte Teilung der U4 über die Sommermonate hat sich augenscheinlich herumgesprochen.