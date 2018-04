Pensionist landete mit seinem Auto auf dem Dach

Spektakulär verlief am Samstag ein Unfall in Wien-Währing. Ein Pensionist krachte so heftig gegen einen parkenden Wagen, dass sich sein Auto überschlug und an einer besonders engen Stelle auf der Währinger Straße am Dach liegen blieb. Der leicht verletzte Unfalllenker konnte von Passanten aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden.

Auch in Wien-Favoriten trug sich Ungewöhnliches zu: Ein Polizeifahrzeug zu rammen fällt wohl unter die Kategorie der eher peinlichen Angelegenheiten. Wenn man dabei auch noch betrunken ist, hat man der Exekutive gegenüber aber besonders schlechte Karten. Ein mehr als angeheiterter 23-Jähriger ist am Freitagabend in Wien-Favoriten in einen im Einsatz befindlichen Polizeiwagen gekracht. Zwei Beamte des Stadtpolizeikommandos mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Sie erlitten mehrere Blessuren.