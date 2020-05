Alkolenker krachte nach Verfolgungsjagd gegen Polizeiauto

In der Nacht auf Samstag bemerkten Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien auf der A22 ein Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit und in „ Schlangenlinien“ gelenkt wurde. Als die Polizisten den Lenker anhalten wollten, stieg dieser aufs Gas und wollte in Richtung Korneuburg flüchten. "Der 53-jährige Lenker war dabei mit einer Spitzengeschwindigkeit von 175 km/h unterwegs und hatte während seines Fluchtversuches Schwierigkeiten die Fahrspur zu halten", erklärt ein Polizeisprecher.

Kollision

Im Tunnel der S1 vor der Abfahrt Korneuburg West gelang es einem Fahrzeug der Landesverkehrsabteilung Wien das Auto des 53-Jährigen zu überholen. Um die Ausfahrt nehmen zu können, musste das Polizeiauto die Geschwindigkeit reduzieren. Der 53-Jährige fuhr dabei auf das Polizeifahrzeug auf. Bei der Kollision entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Ein anschließend durchgeführter Alkomattest ergab einen Messwert von mehr als zwei Promille. Dem Lenker wurden die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde mehrfach angezeigt.